Flavio Brega pronto alla sfida del Rally del Friuli Venezia Giulia

MOTORI - Sarà il Rally del Friuli Venezia Giulia, uno degli appuntamenti più tecnici e affascinanti del panorama nazionale, a chiamare nuovamente all’agonismo Flavio Brega. Il driver bresciano, reduce da un avvio stagionale carico di buone sensazioni, sarà al via dell’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 5 al volante della Skoda Fabia RS schierata da MM Motorsport, vettura che tornerà a condividere con Sauro Farnocchia.

Per Flavio Brega, la partecipazione al “Friuli Venezia Giulia” sarà occasione per alimentare il già soddisfacente trend espresso al volante della Skoda Fabia RS, vettura che – nell’avvio di stagione 2026 – lo ha già impegnato sulle strade del Rally dei Laghi e del Rally Prealpi Orobiche, parti integranti della Coppa Rally di Zona.