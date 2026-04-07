Gabriele Benedetti e Mimmo Marino trionfano al Pilade Cinquini

Gabriele Benedetti e Mimmo Marino trionfano al Pilade Cinquini

Atletica
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

Nel giorno di Pasquetta GP Alpi Apuane impegnato in diverse classiche su strada in Toscana e in Svizzera. A Strettoia di Pietrasanta nel 51° trofeo Pilade Cinquini, la classica gara su strada di 7 km , trionfo di Gabriele Benedetti primo assoluto in 30’49” mentre Marino Mimmo si va a prendere il primo posto nella classifica veterani in 34’11”.

Ottimi risultati sono di buon auspicio per il team apuano per l’importante appuntamento di domenica prossima a Fucecchio con la seconda prova del CDS nazionale con i 10000 metri in pista.