In San Francesco premiati i commercianti “storici” e le forze dell’ordine

PROVINCIA - L'orgoglio del commercio lucchese è andato in scena in San Francesco, con la premiazione degli imprenditori più longevi della provincia, promossa della 50&Più Associazione di Confcommercio.

32 i “Maestri del commercio” che hanno ricevuto il riconoscimento, dal settore alimentare alla ristorazione, dall’abbigliamento ai servizi vari, per aver portato avanti tra difficoltà non indifferenti la loro attività, in un settore fondamentale per l’economia provinciale, quello del commercio, che ha anche importanti risvolti sociali.

Quest’anno l’associazione ha voluto premiare anche le forze dell’ordine, per il loro quotidiano impegno sul territorio provinciale.

Oltre alle premiazioni, la mattinata è vissuta anche su momenti di intrattenimento e spettacolo e si è conclusa con l’esibizione degli Sbandieratori e della Compagnia balestrieri di Lucca