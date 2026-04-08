Kin Sori è tra le prime cinque in Toscana nel Taekwondo

TAEKWONDO - Kin Sori Taekwondo chiude al quinto posto nella classifica generale per società al Campionato Toscano, al termine di un intenso fine settimana di gare tra competizioni nazionali e regionali: un risultato che conferma la crescita del movimento sportivo altopascese.

Prima a Jesolo, alla Lions Cup 2026, dove gli atleti si sono confrontati con l’élite nazionale, ottenendo risultati di rilievo e confermando il percorso di crescita tecnica del gruppo. In evidenza la medaglia d’oro conquistata da Sofia Jasmine Palomba nella categoria cinture nere cadetti -51 kg, accompagnata dai bronzi di Daniel Ninkovic (rosse junior -55 kg) e Iesenia Fiorini (cinture blu -73 kg).

La squadra si è poi trasferita a Torrita di Siena per partecipare al Campionato Toscano. Nonostante l’assenza di alcuni atleti e la presenza di nuove leve al loro esordio agonistico, la società ha ottenuto un risultato di grande valore grazie a numerosi piazzamenti e a un medagliere ricco, che ha consentito di raggiungere il quinto posto assoluto nel ranking regionale.

Nel dettaglio si registrano le medaglie d’oro di: Mia Giovannelli, Alessio Nechita, Dumas De Murtas, Lorenzo Lelli e Iesenia Fiorini; argento per di Beatrice Nechita, Tommaso Spinetti, Luca Giovannelli, Morgana Lazzerini, Matteo Morini, Martim Rodrigues e Davide Kompaniets; bronzo conquistato da Jacopo Gatto, Elia Grazzini, Zian Nikaj, Edoardo Bacci, Dario Incerpi, Gabriele Lelli e Marco Ceccarelli.