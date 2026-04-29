La Lucchese vince la Supercoppa: Rondinella ko 3-2

CALCIO - I rossoneri, in vantaggio di due gol, si fanno rimontare ma al 27’ della ripresa ci pensa capitan Santeramo, con una sassata su calcio di punizione, a regalare la vittoria ad Agliana. È la ciliegina sulla torta di una vittoriosa stagione.

La Lucchese chiude la stagione con una ciliegina sulla torta: dopo la vittoria del campionato e la promozione in Serie D, la squadra di mister Pirozzi vince la Supercoppa ad Agliana contro la Rondinella. Mister Sergio Pirozzi schiera la formazione tipo con Milan in porta, Lorenzini e Xeka terzini e Santeramo e Pupeschi centrali. Picchi alla regia del centrocampo con Bartolotta e Sansaro (un po’ a sorpresa) braccetti. In attacco c’è Fedato trequartista dietro al tandem Riad-Camilli. La parola passa al campo.

La Pantera, spinta come al solito da un gran tifo (circa 600 i supporters arrivati da Lucca), parte forte: al 7’ contatto dubbio ai danni di Bartolotta, l’arbitro lascia proseguire. Al 12’ si sblocca la gara: Picchi si libera dal limite dell’area e lascia partire un preciso mancino all’angolino che si insacca in rete. La Lucchese è in vantaggio; scatta la festa sotto il settore rossonero. Tanta confusione in mezzo al campo e tanti errori in avvio di gara. Ma al 24’ una cinica Pantera segna il raddoppio con Camilli che dopo un batti e ribatti in area calcia con un destro con la palla che termina in rete dopo una deviazione decisiva. La Lucchese passa sul 2-0 e parte la solita esultanza del coccodrillo. Al minuto 39 Bartolotta pennella un bel cross in area per Sansaro che segna un gran gol, ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Due minuti più tardi, all’improvviso, la Rondinella accorcia le distanze con il primo tiro in porta della gara: bell’azione sulla destra e palla al centro per Saccardi che con il destro non perdona per la rete che vale il 2-1. Ed è il risultato con cui le squadre vanno all’intervallo.

Pronti via e Lucchese subito pericolosa in avvio di secondo tempo: Fedato pennella sul secondo palo per Santeramo che da pochi passi non riesce ad insaccare la palla del 3-1, che viene salvata sulla linea. Forcing rossonero: al 4’ Lorenzini se ne va di prepotenza sulla sinistra e serve un bel pallone al centro per Camilli che non inquadra clamorosamente la porta. Gol sbagliato, gol subito; è la dura legge del calcio: passa appena un minuto e la Rondinella agguanta al pari con il solito Polo, che servito in area, tutto solo, con il destro segna il 2-2. La Pantera, dopo aver accusato il colpo, si rivede al 17’ con il destro da fuori di Lorenzini che esce di un nulla. Al 23’ rossoneri ancora pericolosi con Bartolotta che si fa murare in corner. Al 27’ la Lucchese passa meritatamente in vantaggio con la sassata da calcio di punizione di capitan Santeramo, che con un gran mancino segna il 3-2. Al 37’ il capitano rossonero, servito da Fedato, si divora la doppietta e il 4-2. La partita resta aperta fino al 95′, quando arriva il triplice fischio dell’arbitro: Lucchese batte meritatamente la Rondinella 3-2 e vince la Supercoppa.