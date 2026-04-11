Maggiano, dopo le parole di Giani si accende il dibattito sull’ex manicomio

LUCCA - Il presidente della Regione ha annunciato nei giorni scorsi un sopralluogo nelle prossime due settimane in quel che resta delle strutture dell'ospedale psichiatrico, abbandonato dal 1999 e in parte pericolante. La politica lucchese, di maggioranza e opposizione, ha preso posizione, nella speranza che sia la volta buona per una valorizzazione di questo pezzo importante della storia della città

Dopo il successo della fiction Rai ispirata a Mario Tobino, è tornato d’attualità il tema dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, abbandonato dal 1999, in gran parte ormai pericolante, e da tempo immemore in attesa di un progetto di valorizzazione.

Sul dossier è intervenuto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che in un’intervista al Corriere fiorentino si è detto “molto interessato a sviluppare interventi di recupero e rivitalizzazione” e ha promesso una visita di sopralluogo nelle prossime due settimane. Pur ammettendo che lavori di restauro completo rappresenterebbero “un impegno economico significativo”, si è detto disponibile ad attivarsi “su un progetto ragionevole, mettendo in campo quanto necessario per iniziare a ridare vita al luogo”.

Dal Comune di Lucca, il consigliere incaricato alla Sanità Alessandro Di Vito ha accolto l’apertura, ma ha ricordato che servono risorse ingenti, che ci sono molti vincoli da rispettare e che sarebbe auspicabile una progettualità condivisa. E ha rilanciato l’attenzione sull’ex Sanatorio di Arliano, un’altra importante struttura di proprietà dell’azienda sanitaria in abbandono dalla fine degli anni Novanta.

Dall’opposizione, Daniele Bianucci è invece intervenuto per chiedere una mozione consiliare trasversale e un tavolo istituzionale condiviso con Regione, Ministero, università e associazioni, per un progetto che unisca memoria, cultura e nuovi spazi per la città.

Resta da sperare che su Maggiano alla fiction non segua ora una telenovela, e che, in tempi brevi, arrivi finalmente un progetto concreto di recupero di questo bene pubblico con secoli di storia alle spalle.