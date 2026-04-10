Memorial Gianneschi, al Capezzano il torneo maschile, all’Inter il femminile

Tra le formazioni toscane presenti Spezia e Livorno.

Il Capezzano è il vincitore del “Memorial Luigi Gianneschi” maschile superando in finale con il punteggio di 4 a 2 il Jolly Montemurlo di calcio giovanile. Nel torneo femminile, vittoria dell’Inter U.15 per sei a uno contro il Como. Terza classifica la Lazio che ha vinto per uno a zero con il Bologna. Tra le formazioni toscane presenti lo Spezia e il Livorno.

Si è svolto anche il torneo Esordienti Misti. Grande la cornice di pubblico che ha assistito alla manifestazione organizzata dal Capezzano per tutte e tre le giornate, svolta con le tifoserie scatenate su tutte quella laziale e del Como. Premio simpatia alla tifoseria del Bologna. Capocannoniere: Chiara Franceschi dell’Inter. Migliore giocatrice del torneo, Viola Rizzotto dell’Inter. Miglior giocatrice della finale Greta La Morte, sempre della formazione nerazzurra. Miglior portiere: Maja D’Aversa della Lazio. Entusiasta il “patron” del Memorial Gianneschi, Alessandro, che insieme a Dario Calamari, direttore sportivo della società biancorossa, punteranno per l’edizione 2027 ad avere 12 squadre femminili iscritte. Presenti alla premiazione l’ex calciatore Enrico Chiesa, il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, l’assessore allo sport Luca Mecchi e il consigliere regionale della Figc Giorgio Merlini.