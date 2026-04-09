Sasha Mencaroni al top in Italia; Miria Rossetti Busa nella top five

Ancora un importante riconoscimento per la Pugilistica Lucchese, che dopo aver conquistato il titolo di miglior società pugilistica d’Italia per il 2025, vede ben due dei propri pugili élite nei migliori 10 della Nazione nella rispettiva categoria. Si tratta di Sasha Mencaroni, 1° classificato della categoria 60kg maschile, e Miria Rossetti Busa, 5° classificata nella categoria 48 kg femminile.
Entrando nel dettaglio per i due pugili lucchesi, Mencaroni, con ben 290,55 punti, conquista il primo posto al suo primo anno nella categoria élite, superando Tiziano Alciati (ASD Sparta Pugilato Lazio) e Giuseppe Canonico (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, 3° posto).
Miria Rossetti Busa si piazza invece al 5° posto con 118,75 punti, preceduta da Sara Battistella (DbT Dimension B.T Lazio, 4° posto), Erika Prisciandaro (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, 3° posto), Giovanna Marchese (ASD Boxe Bizzarro Campania, 2° posto) e Miriam Di Savino (ASD Sporting Center Campania, 1° posto).