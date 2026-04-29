Nascondeva 71 chili di droga sul furgone. Arrestato 24enne francese

Viareggio - Il giovane è incappato in un controllo della Polizia Stradale. Insospettiti dal suo comportamenti gli agenti hanno setacciato il mezzo. Dietro una paratia meccanica 60 panetti di cocaina.

71 chili di cocaina purissima, divisi in 60 panetti infilati nell’intercapedine del vano merci di un furgone, nascosti dietro i sedili e coperti da una paratia metallica meccanizzata. Li hanno trovati gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Viareggio la mattina del 17 aprile nell’ambito di un controllo sulla A12. Il furgone bianco fermato tra Camaiore e Viareggio, guidato da un 24enne incensurato poteva essere un mezzo come un altro. A insospettire gli agenti è stato il comportamento del giovane che, con la scusa delle incomprensioni linguistiche, non è riuscito a spiegare alla Polizia dove fosse diretto e perché. Non solo. Il vano di carico del furgone era completamente vuoto. Di qui la decisione degli agenti di indagare più a fondo. Il mezzo è stato portato in sede e durante la perquisizione è quindi stato trovato il carico, 71 chili di cocaina che tagliati e immessi sul mercato avrebbero rifornito tutta la costa toscana. Il 24enne è stato arrestato e la merce sequestrata. Martedì invece i Carabinieri della Compagnia di Viareggio hanno arrestato nei pressi di Piazza Nottolini, un uomo di nazionalità marocchina già sottoposto all’obbligo di firma trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e oltre a 300 euro in contanti, probabilmente derivanti dallo spaccio.