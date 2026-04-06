Nuovi nomi per la lista Marialina Marcucci sindaca, la prossima settimana la coalizione

Viareggio - Continua a comporsi la lista civica di Marialina Marcucci sindaca. Ecco alcuni degli altri nomi che vanno ad unirsi a quelli resi noti nei giorni scorsi. Inizia già stasera a lavorare ai primi 100 giorni e la prossima settimana sarà presentata la coalizione.

Dopo Rossella Martina, Riccardo Carloni, Andrea Strambi, Alessandro Rizzo, Marco Olivi, Franco Menichetti, Andrea Zerbinati, Cinzia Ramacciotti, Tania Dello Margio, Pietro Guardi, Riccardo Pardini, Silvia Bertolucci, Giampiero Petrucci, Anna Mahjar-Barducci, Matteo Lorenzini, Martina Francesconi e Sara Jane Voi, si allarga l’elenco dei nomi che sostengono Marialina Marcucci. Tra questi Marcello Brusco, nato a Cagliari ma residente a Viareggio dal 1990, lavora nel settore bancario ed è esperto nella gestione della clientela bancaria. Dal 2008 al 2009 è stato nominato presidente dell’associazione culturale “Nuovo Progetto” e nel 2008 viene anche nominato consigliere nel Consiglio di Amministrazione della società “Viareggio Porto spa” dove rimane fino al 2012. Poi c’è Manuela Del Corto, commerciante, 60 anni, è la famosa fioraia di Viareggio con il chiosco e il negozio in via Marco Polo e alla Migliarina. La rosa dei nomi della lista prosegue con Antonio Sabato, parrucchiere, che ha costruito il suo percorso con passione, fino a diventare un punto di riferimento sul territorio della Versilia. Negli anni ha sentito il bisogno di crescere anche come persona e si è avvicinato alla leadership School di Roberto Re, dove ha imparato a gestire team, e capire la gestione delle emozioni, e oggi si occupa anche di formazione. Presto inizierà un nuovo capitolo in Europa, proprio su questo tema. Da cinque anni ha intrapreso un percorso di Fede, mettendo Dio al primo posto nei suoi valori. Questo ha cambiato profondamente la sua vita, guidandolo nelle scelte di ogni giorno. A sostegno di Marialina c’è anche Anna Giunta, pensionata che crede profondamente nel progetto della nostra città di Viareggio, tra identità, storia e tradizioni, senza dimenticare il sociale e lo sviluppo dal respiro nazionale e internazionale per Viareggio.

Continuano poi gli appuntamenti pubblici della candidata sindaca Marialina Marcucci, con un calendario di incontri pensato per abbracciare tutti i quartieri della comunità viareggina. Per questo mercoledì 8 aprile alle 18,30 Marialina incontrerà al Bar Baroni in via Maroncelli 317, al Marco Polo, i cittadini per raccogliere le loro idee e le loro proposte e allo stesso tempo per ascoltare le loro necessità, così come farà sabato 11 e domenica 12 aprile. Sabato infatti è in programma una passeggiata dal Molo al Principe di Piemonte alle 18, mentre domenica mattina alle 11 l’incontro è previsto al Varignano al bar Fiorelli.