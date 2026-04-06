Picnic nel verde e caccia al tesoro: folla a Villa Reale per Pasquetta

CAPANNORI - In tantissimi, in arrivo da tutta la Toscana e non solo, hanno scelto Villa Reale e i suoi 16 ettari di parco per trascorrere la Pasquetta. I giardini della Villa hanno anche ospitato una collezione esclusiva di Uova Giganti.

Una giornata tra picnic in famiglia o con gli amici, giochi per bambini, ma anche per un po’ di relax in mezzo al verde. In tantissimi, in arrivo da tutta la Toscana e non solo, hanno scelto Villa Reale e i suoi 16 ettari di parco per trascorrere la Pasquetta. I giardini della Villa hanno ospitato una collezione esclusiva di Uova Giganti. Non semplici decorazioni, ma vere e proprie opere d’arte realizzate dai giovani talenti delle Accademie di Belle Arti di Roma e Firenze e da rinomati artisti toscani. Una Pasquetta che ha visto la presenza di numerosi bambini, che hanno partecipato alla decima edizione della caccia al tesoro. Non solo bambini, i prati di Villa Reale hanno ospitato centinaia e centinaia di visitatori tra picnic e camminate nel verde. Vista la massiccia presenza di persone, non è mancato qualche piccolo disagio, tra cui quello della sosta selvaggia.