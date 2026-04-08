Presentata a Firenze la 15esima edizione di “È la via dell’orto”

CAMAIORE - Il programma della manifestazione che il 18 e 19 aprile porterà nel centro storico di Camaiore una festa dedicata ad agricoltura ed enogastronomia, tra orti urbani, stand di piante ed eccellenze enogastronomiche, incontri e laboratori, è stato svelato nella sede del Consiglio Regionale della Toscana.

Camaiore si prepara a riaccogliere “È la via dell’orto”, l’appuntamento giunto alla sua quindicesima edizione, che sabato 18 e domenica 19 aprile porterà nel centro storico della città una festa dedicata al mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia.

L’evento è stato presentato a Firenze nella sede del Consiglio della Regione Toscana, che sarà presente per dare il via alla manifestazione con l’assessore alle politiche agricole Leonardo Marras e la presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi.

Le strade della città si vestiranno quindi a festa tra orti urbani e stand espositivi e di vendita di piante, attrezzi agricoli ed eccellenze agroalimentari.

Tornano anche le esibizioni culinarie e gli incontri dell’Orto-Talk, con ospiti di rilievo da tutta Italia, tra cui la conduttrice e attrice Licia Colò. A presentarli assieme ad Andrea Montaresi, sarà l’attore Luca Calvani, che quest’anno sarà il direttore artistico della manifestazione.

Non mancheranno inoltre i laboratori garden curati dalla blogger Nara Marrucci.