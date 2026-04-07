Rogo al Generale, volontari AIB e Vigili del Fuoco al lavoro fino all’alba

LUCCA - Ci è voluta buona parte della notte per domare le fiamme che hanno distrutto un ettaro e mezzo di bosco misto in località Al Generale, sulla sponda destra del Serchio, tra Sant'Alessio e Ponte San Pietro. Sul posto 17 squadre AIB e quattro dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica. L’elicottero antincendio non è potuto intervenire a causa del buio, ma è intervenuto attorno alle 13 di martedì. Ancora da chiarire le cause del rogo, su cui indagano i Carabinieri Forestali

C’è voluta buona parte della notte per spegnere definitivamente l’incendio che ha distrutto un ettaro e mezzo di bosco misto in località Al Generale, tra Sant’Alessio e Ponte San Pietro, sulla sponda destra del Serchio. Adesso le squadre AIB, Antincendi Boschivi della Regione Toscana, stanno lavorando alla bonifica. Sono intervenute 17 squadre, guidate da due direttori delle operazioni, per un totale di oltre 40 volontari, giunti anche da altre province della Toscana, visto che, in concomitanza a questo incendio, in Lucchesia bruciava anche il Monte Piglione. I volontari AIB hanno dato manforte a quattro squadre dei Vigili del Fuoco. L’elicottero antincendio, allertato, non è potuto intervenire e ha fatto rientro alla base, perché ormai si avvicinava il buio, che avrebbe reso impossibile le operazioni in sicurezza. L’intervento per evitare eventuali focolai è poi avvenuto alle 13 di martedì.

Le prime avvisaglie di fumo, poi diventato una fitta colonna visibile da lontano, si sono avute poco dopo le ore 17 di Pasquetta. I Vigili del Fuoco di Lucca sono intervenuti tempestivamente per garantire la sicurezza delle abitazioni minacciate dalle fiamme, mentre sul lato ovest del rogo alcuni abitanti cercavano di fermare il fronte del fuoco. La conformazione del terreno e lo stato di abbandono dei boschi hanno reso non facile inizialmente l’accesso alla zona colpita dall’incendio. Il vento e la presenza di pini hanno inzialmente alimentato le fiamme. Ancora da capire le origini del rogo, su cui stanno indagando i Carabinieri Forestali di Lucca.