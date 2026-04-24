“Serve uno sforzo per valorizzare Massarosa”

“Serve uno sforzo per valorizzare Massarosa”

Cultura e Spettacolo
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di Redazione

Massarosa - Così l’assessora Toscana alla Cultura nella sua visita ai luoghi della cultura presenti sul territorio comunale

Un paesaggio naturalistico dalle enormi potenzialità arricchito da luoghi di grande pregio culturale come il Museo Archeologico di Massaciuccoli, le Terme Romane e la Brilla. L’assessora toscana alla Cultura Cristina Manetti nella sua visita a Massarosa ha sottolineato l’importanza di valorizzare risorse ancora troppo poco conosciute
Una visita quella dell’assessora che fa ben sperare l’amministrazione comunale