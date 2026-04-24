Un problema tecnico frena Rudy Michelini al Rally dell’Elba

MOTORI - il driver lucchese conclude sesto nella classifica di IRC Challenge. Il portacolori di Movisport, ha interpretato una gara in crescita, limitata da un problema tecnico accusato nella prima giornata di gara e che lo aveva fatto scivolare addirittura in dodicesima posizione.

Un “Elba” condizionato da un inconveniente di natura tecnica ma concluso con riscontri di assoluto valore, quello archiviato da Rudy Michelini sulle strade della bella isola toscana. Il pilota lucchese, portacolori della scuderia Movisport, ha concluso il primo appuntamento dell’IRC 2026 al sesto posto nel confronto valido per l’IRC Challenge, ottavo nella classifica assoluta. Una prestazione costruita prova dopo prova sulla quale, però, ha pesantemente influito un problema all’idroguida accusato nel secondo tratto cronometrato, quello più lungo, valido anche come Pirelli Power Stage. Un problema poi risolto dalla squadra in sede di parco assistenza ma che ha visto Michelini retrocedere di sei posizioni assolute, dalla sesta alla dodicesima piazza. Affiancato da Nicola Angilletta sulla Skoda Fabia RS schierata da P.A. Racing, l’esperto driver lucchese ha comunque saputo reagire con determinazione, evidenziando un passo crescente nel corso del prosieguo di gara. Le sensazioni si erano rivelate positive fin dallo shakedown e confermate poi dai riscontri cronometrici, tra cui il secondo miglior tempo fatto registrare sia sulla quinta che sulla sesta prova speciale, la “Volterraio”, uno dei passaggi più selettivi della gara. Una performance che ha dato continuità alle buone indicazioni della vigilia, e che ha confermato il valore del pacchetto tecnico a disposizione. Rudy Michelini tornerà ad indossare tuta e casco a metà maggio, calandosi nella bagarre della Coppa Rally di Zona sulle strade del Rally degli Abeti e dell’Abetone, appuntamento che coinvolgerà le strade della Montagna Pistoiese.