Una buona fase regionale per la Pugilistica Lucchese

PUGILATO - Buoni risultati per gli atleti della Pugilistica Lucchese alle fasi regionali dei campionati italiani under 17 e under 19 che si sono disputati in questi giorni. Tutti i pugili della categoria under 17 iscritti alla competizione sono infatti riusciti ad accedere alle fasi interregionali del torneo.

Passaggio d’ufficio del turno per le due lucchesi under 19, Giada El Ghyati nei 48kg e Amina Benhadima nei 65kg, che non avendo trovato avversarie nelle fasi regionali, sono passate direttamente alle fasi nazionali. Tra gli altri risultati segnaliamo la 48kg Sofia Polloni, figlia del tecnico Roberto Polloni, dopo aver superato brillantemente ai punti Daniella Pinto Rodriguez (Boxe Isola d’Elba), ha battuto altrettanto brillantemente Isabel Cucciolini (Livorno Boxe Salvemini), conquistando così il titolo di campionessa toscana della categoria. Nei 46kg Gleon Losha si è imposto in semifinale su Luca Antonioli (Pug. Massese), prima di venire sconfitto in finale da Nicolò Cimignolo (Boxe Siene Mens Sana). Per de in finale anche il 48kg Luvie Fernando Warnakulasuryia, che subendo due richiami ufficiali alla prima ripresa dell’incontro con Gregorio Baldacci (Spes Fortitude Livorno), non ha avuto modo di ribaltare il verdetto ai punti. Epilogo amaro anche per il 52kg Andrea Leon Lo Sasso nonostante una prova gagliarda e per Giulio Nelli, 54 kg, con verdetto discutibile. Ed infine dobbiamo annotare l’eccellente prestazione nei quarti di finale dei 60 kg di Matteo Porcu, che si è imposto su Daniel Demida (Boxe San Giuliano Terme), per poi superare in semifinale anche Daniele Ducci (Boxe Lastra a Signa). La sconfitta è però arrivata, anche per lui, dopo un match combattutissimo nella finale regionale per mano dell’ex compagno di squadra David Lorandi (Spes Fortitude Livorno). Grande ritorno sul ring di Federico Inguaggiato, under 17 categoria 50kg, che dopo aver battuto in semifinale Alexander Caruso (Pug. Carrarese E. Bertola), ha trionfato, con un match spettacolare anche nella finale contro il suo ex compagno di squadra Riccardo Colombini (Boxing Team San Giuliano Terme).