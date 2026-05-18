Bcl beffato all’ultimo secondo; Spring vanno ko con Perugia

BASKET - Clamoroso epilogo al PalaCorsoni tra Virtus Siena e BCLucca. Canestro da tre con Dubois a 9 decimi dalla fine per il sorpasso. Ma sull'ultima rimessa tap-in senese e successo della Virtus che si porta in parità. Mercoledì (ore 20,30) decisiva gara-3 al Palatagliate. Si complica il cammino del Le Mura Spring nella B femminile. Biancorosse battute in casa (54-59) da un solido Perugia. Sabato prossimo devono vincere gara-2 in Umbria.

Quello che succede in un secondo può cambiare l’esito di una partita o forse di un’intera stagione. Il BCLucca si illude di averla risolta col canestro da tre e il sorpasso di Gianni Dubois, uno che oltre al talento ha anche tanto coraggio e personalità. Ed invece con solo 9 decimi sul tabellone la difesa si distrae un pò troppo e il canestro di Redaelli è roba amara, troppo amara. Sta qui la sintesi di Virtus Siena-BCLucca 85 a 84 che porta le serie dei quarti di finale a gara-3 e alla bella da giocare mercoledì sera (ore 20,30) al Palatgliate. Ora la squadra di coach Olivieri rischia come forse mai è accaduto in questa stagione fatta di tante vittorie e di poche, anzi pochissime, sconfitte. In queste 48 ore che mancano all’appuntamento con gara-3 deve emergere lo spessore di Barsanti & C. che non possono sbagliare se vogliono approdare in semifinale. Tornando alla gara del PalaCorsoni brutta partenza poi rimediata col recupero fino all’incredibile epilogo suddetto. Sul piano individuale Drocker, Valentini e Trentin sono parsi i più efficaci.

Serataccia per le sorti del basket nostrano anche perchè in contemporanea al Palatagliate salutavamo la sconfitta del Le Mura Spring battuto 54-59 da un solido e quadrato Perugia. Finchè le biancorosse di coach Pistolesi hanno avuto brillantezza e precisione sono riuscite a primeggiare ma nel momento in cui la partita è diventata più fisica allora le umbre hanno ribaltato la contesa che è pur sempre rimasta sul filo dell’equilibrio. Michelotti & C. partono benissimo (18-12 il primo quarto) e sembrano in grado di gestire il match. Ma già all’intervallo lungo la partita è in equilibrio col sorpasso del Perugia 29-31. Da lì in avanti le ospiti saranno sempre avanti senza che Lucca riesca mai a riagganciarle nonostante la solita Ceccarini, 15 punti e di gran lunga la migliore delle sue. Prova tutto sommato onesta delle Spring ma per vincere ci voleva di più. Quello che adesso andrà scovato sul piano delle energie fisiche e nervose perchè sabato a Perugia non si può sbagliare salvo dover salutare i playoff e dire addio alla fase nazionale in Friuli.