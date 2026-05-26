“Bufalo Bill” di Francesco De Gregori compie 50 anni: un incontro a Lucca

LUCCA - Il mese di maggio del ciclo di incontri ‘Wednesday Break My Heart’ presso lo "Sky Stone & Songs" di Via Vittorio Veneto 7 si chiude con la musica italiana d’autore. Sarà infatti dedicato a Francesco De Gregori l’appuntamento di mercoledì 27 maggio, quando, a partire dalle 18, Daniele Del Sarto parlerà di ‘Buffalo Bill’ che proprio questo mese compie 50 anni dalla sua pubblicazione

Uscito nel maggio del 1976, infatti, ‘Buffalo Bill’ non nasce come un concept album, ma è lo stesso Francesco De Gregori ad ammettere che l’America fa da fil rouge a tutto il disco. I riferimenti all’America si trovano, in particolare, nella title-track, ma anche in ‘Ninetto e la colonia’ e in ‘Disastro aereo sul canale di Sicilia’.

Quello in cui esce questo album è un periodo particolarmente felice artisticamente parlando, per Francesco De Gregori: quando ‘Buffalo Bill’ entra in classifica tra gli album più venduti, infatti, l’LP precedente, ‘Rimmel’ non ne era ancora uscito. Rimase in classifica per 33 settimane e raggiunse in una sola settimana il primo posto.L’album venne registrato e mixato da Ubaldo Consoli negli studi della Rca di Roma, mentre tutti gli arrangiamenti e la produzione sono curati dallo stesso De Gregori.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e per prenotarsi a raccontare il proprio disco ‘della vita’ si può inviare una mail all’indirizzo info@skystoneandsongs.it o telefonare allo 0583/491389.