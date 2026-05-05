Casa, nessuna provincia toscana è più cara di Lucca: terza in tutta Italia

PROVINCIA DI LUCCA - Idealista traccia i prezzi medi nel mese di aprile. Nel capoluogo lucchese si sfiora una media di 2.500 euro/mq

Comprare casa nel Comune di Lucca costa quasi 2.500 euro al metro quadrato, la provincia lucchese è la più cara in Toscana e la terza in tutta Italia. È questo il quadro che fa il portale di Idealista, mettendo insieme i prezzi medi delle abitazioni nel mese di aprile. A Lucca a comandare, come prevedibile, è il centro storico, dove il prezzo medio si aggira sui 3.600 euro/mq, mentre l’area più abbordabile è quella di Moriano/Brancoli, con 1.544 euro/mq.

Più o meno il prezzo medio di Altopascio e Capannori, dove le case costano rispettivamente 1585 e 1650 euro al mq. Porcari e Montecarlo si fermano invece poco sopra i 1700. I prezzi calano in Valle del Serchio. Acquistare un’abitazione a Barga costa 1.135 euro/mq; a Castelnuovo Garfagnana la media non raggiunge i mille euro.

Provincia lucchese più cara anche di quella di Firenze quindi, che si ferma a una media di 3.231 euro/m². In Toscana al terzo posto si piazza invece Livorno, mentre Massa-Carrara supera di poco i duemila euro al metro quadro. Lucca, come detto, è pure sul podio nazionale, dietro soltanto a Bolzano (4.605 euro/m²) e Milano (3.773 euro/m²).