Circonvallazione di Altopascio, ecco il bando per l’affidamento della progettazione del 3° lotto

ALTOPASCIO - Gli studi professionali interessati hanno tempo fino al 1° luglio per partecipare. I commenti di Pierucci, Giani e D'Ambrosio.

La Provincia di Lucca ha pubblicato oggi (27 maggio) il bando per la ricerca del soggetto tecnico a cui affidare la progettazione del 3° lotto della Circonvallazione di Altopascio. L’importo della gara ammonta a 2,6 milioni di euroe l’ente di Palazzo Ducale precisa che il criterio di aggiudicazione è quello – già utilizzato in passato per molti progetti infrastrutturali – dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

L’atto della Provincia segue a distanza di alcune settimane l’approvazione del decreto deliberativo che approvava l’accordo tra la Regione Toscana e l’ente di Palazzo Ducale sull’erogazione del contributo regionale finalizzato alla progettazione esecutiva dell’ultimo tratto di variante. Una progettazione su cui sono stanziati, come detto, 2 milioni e 650mila euro suddivisi in quota parte: 1 milione e 250mila euro resi disponibili dalla Regione e 1,4 milioni di euro messi a disposizione dalla Provincia che, nei mesi scorsi, aveva approvato una specifica variazione di bilancio per liberare le risorse necessarie. Come si evince dalla determina provinciale collegata al bando pubblico “l’appalto è stato strutturato come lotto unico con clausola di opzione al fine di garantire la necessaria coerenza e complementarietà tra le diverse prestazioni tecniche previste per la realizzazione dell’intervento. La complessità dell’opera, la multidisciplinarietà delle competenze richieste e l’impiego della metodologia BIM rendono imprescindibile l’affidamento ad un unico operatore economico, in grado di assicurare il coordinamento tra le professionalità coinvolte e l’integrazione delle relative prestazioni tecniche, in un’ottica di unitarietà dell’intervento”.

La Provincia segnala che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle 12 del 1 luglio 2026. Il bando è pubblicato sul portale istituzionale della Provincia (www.provincia.lucca.it) nell’apposita sezione “avvisi – bandi e gare”.

“Passo dopo passo stiamo portando avanti l’iter per arrivare alla costruzione effettiva dell’ultimo tratto di variante ad Altopascio –afferma il presidente della Provincia Marcello Pierucci- . La pubblicazione dell’avviso per la ricerca dei progettisti è un passaggio importante che ci auguriamo di chiudere in tempi ragionevoli, così da poter arrivare all’approvazione del progetto e quindi a predisporre gli atti necessari alla gara di appalto dei lavori. Una gara che, ricordo, è stimata dai tecnici in oltre 40 milioni di euro per un’opera attesa che collegherà la SP 15 Bientinese con la SP 3 Romana in località Carbonata, concludendo quindi il percorso di collegamento della cittadina del Tau, dopo i due lotti già realizzati negli anni passati dall’amministrazione provinciale”.

“Quello di oggi è un nuovo passo in avanti verso la progettazione esecutiva del terzo lotto della Variante di Altopascio, un’opera che rappresenta una svolta per la viabilità di tutta la Piana di Lucca – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – si tratta di un progetto che conosco e seguo da vicino fin dall’inizio del percorso per la sua realizzazione, una priorità che la Regione Toscana ha voluto sostenere con convinzione stanziando 1,25 milioni di euro. Grazie ad una stretta sinergia istituzionale diamo finalmente le ali a un progetto atteso da anni che permetterà di completare l’anello viario e collegare la Provinciale Bientinese con la Romana, liberando il centro di Altopascio e Badia Pozzeveri dalla morsa del traffico pesante, migliorando la qualità dell’aria e garantendo collegamenti moderni e più fluidi”.

“Con il bando per l’affidamento della progettazione dell’opera -spiegaSara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio – la circonvallazione compie un altro passo fondamentale. A distanza di un anno circa dal via libera della Regione Toscana, che ha stanziato 1 milione e 250mila euro per finanziare il progetto cantierabile della circonvallazione tra la Sp Bientinese e la Sp Romana, siamo oggi di fronte a una fase estremamente concreta, quella delle scelta dei progettisti, resa possibile dallo sforzo compiuto dalla Provincia di Lucca, titolare dell’infrastruttura: un impegno economico che, complessivamente, arriva a circa 2 milioni e mezzo di euro.

Un’opera strategica, inserita tra le priorità dell’ente provinciale e regionale: il fatto che questo avvenga sul nostro territorio dimostra quanta attenzione venga finalmente riservata ad Altopascio. Il ringraziamento, quindi, va alla Provincia, ai suoi uffici tecnici, e in particolare al presidente Pierucci, per lo sforzo che sta portando avanti e alla Regione Toscana, soprattutto al presidente Giani, per il sostegno concreto che sta dimostrando, e al consigliere Mario Puppa. Un passo alla volta stiamo trasformando in realtà un progetto che per decenni era rimasto soltanto nelle parole, con l’obiettivo di alleggerire la via Romea e il centro abitato di Badia Pozzeveri dal traffico anche dei pezzi pesanti. Per anni Altopascio è rimasta ai margini, lontana dalle grandi discussioni strategiche. Come amministrazione, abbiamo lavorato con serietà, costanza, competenza e concretezza per arrivare a un progetto vero e al miglior tracciato possibile: quello individuato oggi è infatti il più sostenibile dal punto di vista dell’analisi costi-benefici.

Parlavo di un passo decisivo: una volta infatti individuati progettisti che ci porteranno alla cantierabilità dell’opera, potremo anche riprendere il confronto con i residenti e con la Provincia stessa per approfondire insieme quegli aspetti necessari per coniugare l’opera infrastrutturale con il miglioramento delle criticità già esistenti sul territorio. Il tempo è adesso e c’è da correre”.