Comitato Europeo Regioni, approvato parere Menesini su riforma politiche di coesione

Comitato Europeo Regioni, approvato parere Menesini su riforma politiche di coesione

Cronaca
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di Redazione

BRUXELLES - L'ex sindaco di Capannori Luca Menesini è stato il relatore di uno dei tre pareri approvati dal Comitato europeo delle Regioni sulla riforma della politica di coesione proposta dalla Commissione europea.

Menesini, che è presidente del gruppo del Partito socialista europeo, nel suo parere, ha messo in guardia dai pericoli di un’eccessiva semplificazione delle linee guida delle politiche di coesione.