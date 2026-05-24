E’ una dolcissima…Perugia, Le Mura Spring va alla…bella

BASKET B DONNE - La squadra lucchese vince (48-58) con autorevolezza e con pieno merito gara-2 sul campo delle umbre e porta la serie della semifinale playoff alla sfida decisiva del 2 giugno al Palatagliate. Ottima prova di tutto il complesso di coach Pistolesi con una nota di merito per la solita Sara Ceccarini e per una ritrovata e grande Serena Bona.

Mai dire mai e con questa Bona adesso si può sognare. La notte di Perugia è dolce nella città del cioccolato che magari l’abbrivio era stato più da incubo che da soavi sogni verso le finali nazionali in Trentino. Le Mura Spring vive una serata folle in cui succede di tutto e dove dalla pura preoccupazione si passa alla gioia sfrenata di chi sa di aver compiuto un piccolo passo in avanti per coronare un…sogno. Dopo aver perso gara-1 per le biancorosse di coach Pistolesi non esistono alternative: espugnare Perugia come del resto era riuscito in campionato per riportare la serie in parità e giocarsi poi tutto il 2 giugno al Palatagliate. Si può fare ? Sì, si può fare. Intanto Serena Bona è finalmente in campo e con un pò di minuti nelle gambe. Al PalaPellini l’avvio del match però è traumatico. La squadra di coach Posti in completo bianco ha una Scarpato ispirata, Falkowska e Rudzka un pò meno, e prende subito il largo chiudendo il primo quarto sul 16 a 7. Agghiacciante allorchè si va all’intervallo lungo sul 32 a 18 a favore delle umbre. Fino a quel punto Le Mura Spring… non pervenuta. Ma non può finire così pensa l’antico cronista appollaiato sugli spalti. E allora in una sorta di remake letterario lasci Mr Hyde e ti ritrovi Dr Jeckyll. Adesso la partita è cambiata: Lucca trova canestri e gioco e viceversa. Ceccarini è come sempre una trottola impazzita che devasta la metà campo umbra e poi Bona è finalmente tornata (doppia doppia) e si sente. Le Spring rimontano e ricuciono. Al 30esimo sul 38 a 40 sai che la contesa è apertissima con l’inerzia però a favore di Michelotti & C. che infatti si esaltano con una finale quasi perfetto che le porta alla vittoria col punteggio anche netto di 48 a 58. Si va alla bella di martedì 2 giugno (ore 18) al Palatagliate dove ci si giocherà un posto alle finali nazionali in Friuli. Dieci giorni per preparare al meglio la partita più importante dell’anno. Il sogno continua…