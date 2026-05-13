Ecco il calendario di beach Soccer della Ecoris Viareggio

BEACH SOCCER A - La stagione del beach soccer partirà dalla Sardegna. La prima tappa della poule-scudetto A si svolgerà a Castelsardo (Sassari) nel ponte del 2 giugno. La Ecoris Viareggio (nella foto Bruno Xavier) farà il suo esordio sabato 30 maggio (ore 17,15) contro Genova. Domenica 31 (ore 11,30) il match con l’Icierre Lamezia. La squadra di Corosiniti se la vedrà poi con il Cagliari (lunedì 1 giugno alle 18.45) e il Città di Milano (martedì 2 ore 10).

La Serie A riprenderà con il secondo appuntamento a Praia a Mare (Cosenza): venerdì 10 luglio alle 15.30 la VBS sarà opposta al Naxos, sabato 11 alle 17.15 di fronte ci sarà il We Beach Catania e domenica 12 alle 18.30 la Sambenedettese. La poule Scudetto si concluderà ad Anzio, sul litorale romano: venerdì 24 alle 18.30 si giocherà il derby toscano col Pisa, sabato 25 alle 19.15 la sfida col Napoli. Le prime 7 del raggruppamento si qualificheranno per la Final Eight (insieme alla vincitrice della Poule Promozione) prevista dal 7 al 9 agosto a Scoglitti (Ragusa). Dal 18 al 21 giugno a Terracina (Latina) si terrà invece la Coppa Italia: sarà la vincente del preliminare tra Bologna e Gladiators l’avversaria della Ecoris Viareggio negli ottavi, giovedì 18 alle 16.30. In caso di successo, i bianconeri se la vedrebbero con una tra Sambenedettese e Roma nei quarti in programma venerdì 19 alle 16.30. In semifinale, sabato 20 alle 17, la rivale potrebbe essere una tra We Beach Catania, Sicilia, Città di Milano e Naxos. La finale si disputerà domenica 21.Terracina sarà anche la sede della fase a gironi del campionato Under 20, che per la Ecoris Viareggio inizierà contro il We Beach Catania. La sfida si giocherà mercoledì 10 giugno alle 18. I giovani bianconeri, inseriti nel raggruppamento B, affronteranno poi il Vasto giovedì 11 alle 10.30, la Roma venerdì 12 alle 16 e il Genova sabato 13 alle 10.30. Domenica 14, invece, sarà il giorno della Supercoppa Italiana: sul litorale laziale, la VBS, vincitrice della Coppa Italia 2025, sfiderà il Napoli campione d’Italia. L’ultimo match di campionato, contro la Lazio, originariamente in programma proprio per domenica 14, verrà recuperato il 7 luglio alle 18.30 a Praia a Mare, a ridosso della Coppa Italia di categoria. Le prime due classificate del girone B accederanno alla Final Four di Scoglitti così come le migliori due del girone A (formato da Icierre Lamezia, La Città degli Eventi, Napoli, Pisa, Sambenedettese e Terracina)