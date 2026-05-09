Enolia apre con la festa dei 25 anni

Seravezza - La kermesse in corso fino a domani a Palazzo Medicio. E lunedì arriva "Fuori Enolia" per gli operatori del settore

Ha aperto i battenti con la “festa” per le sue prime venticinque candeline Enolia, la kermesse dedicata a olio, vino e prodotti tipici in corso fino a domenica negli spazi antistanti il Palazzo Mediceo di Seravezza. Negli stand allestiti all’ombra dello storico palazzo, prodotti artigianali del territorio e non, con proposte provenienti da Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Puglia e Sardegna. Enolia è organizzata da Comune di Seravezza e dalla Fondazione Terre Medicee. Lunedì si terrà “Fuori Enolia”, l’appuntamento riservato agli operatori del settore con la proclamazione dei vini vincitori di questa edizione.