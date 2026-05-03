Flavio Brega si piazza quinto al rally del Friuli Venezia Giulia

MOTORI - Flavio Brega ha concluso in quinta posizione assoluta il Rally del Friuli Venezia Giulia. Il driver bresciano, portacolori di New Turbomark Rally Team, ha saputo reagire ad un avvio complicato, concretizzando un risultato in progressione al volante della Skoda Fabia RS schierata da MM Motorsport, condivisa con Sauro Farnocchia.

Sulle strade delle Valli del Natisone e del Torre, teatro di uno degli appuntamenti più selettivi della Coppa Rally di Zona 5, Brega ha dovuto fare i conti con un episodio che ha inciso sull’economia della gara fin dalle prime battute. La doppia ripetizione della “Canebola”, prova d’apertura del confronto, ha infatti visto l’equipaggio incappare in un testacoda costato circa quindici secondi, gap che ha inevitabilmente condizionato la rincorsa alle posizioni di vertice. Nonostante l’episodio, la gara del driver lombardo ha evidenziato una crescita costante, con riscontri cronometrici in miglioramento passaggio dopo passaggio sulle restanti prove, “Abbazia di Rosazzo” e “Cladrecis”.