VIAREGGIO - Anche nella sua sesta edizione il Toscana Ballin'3 vedrà le finali svolgersi in città. Ma dal 24 al 26 luglio Viareggio ospiterà anche una tappa Top (ad alto valore di punteggio per il ranking) del circuito Estathè 3x3 Italia, dell'Italian Hoop Summer (il torneo 3x3 delle squadre di Serie A) e un torneo dedicato alle squadre universitarie italiane.

Presentata in comune la sesta edizione delle Finals Toscana Ballin’3, il torneo di basket 3×3 in programma il 24, 25, 26 luglio in piazza Maria Luisa, di fronte al Principe di Piemonte a Viareggio. Presenti l’assessore al turismo Alessandro Meciani, Giacomo “Gek” Galanda, Ambassator di Gs Eventi sport e cultura, il presidente del comitato toscano della Fip Massimo Faraoni e in collegamento anche Diego Nargiso, ex tennista e attuale senior sport manager del Politecnico di Torino.