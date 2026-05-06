Il depuratore di Casa del Lupo passa dalla Regione al Comune di Porcari

PORCARI - Il depuratore consortile di Casa del Lupo passa dalla Regione al Comune di Porcari. Il consiglio comunale ha approvato gli atti necessari ad accogliere il trasferimento previsto dalla legge regionale 4 del 2025.

Il depuratore consortile di Casa del Lupo passa dalla Regione al Comune di Porcari. Il consiglio comunale ha approvato gli atti necessari ad accogliere il trasferimento previsto dalla legge regionale 4 del 2025, che stabilisce appunto il passaggio della proprietà degli impianti di depurazione dalla Regione Toscana al comune sul cui territorio la struttura è realizzata.

Il passaggio non modifica comunque le quote societarie di Aquapur, la società mista pubblico-privata che gestisce l’impianto e che vede la parte pubblica detenere il 60,4 per cento attraverso i Comuni di Porcari, Capannori, Altopascio e Montecarlo, accanto ai soci privati.

Per il sindaco Leonardo Fornaciari l’acquisizione della struttura rappresenta un rafforzamento del polo cartario della Piana. “Con questi atti non ci limitiamo a dare attuazione a una legge regionale – ha detto il primo cittadino – ma diamo gambe a una prospettiva di stabilità, consolidiamo il ruolo dell’impianto e offriamo certezza alle aziende e ai posti di lavoro che dipendono da questo sistema”.

Sempre il sindaco ha annunciato che si sono sostanzialmente conclusi i lavori di ampliamento del depuratore, che hanno portato la capacità depurativa dell’impianto da 1700 a 2300 metri cubi all’ora. Per il completamento definitivo manca solo la fase di collaudo.