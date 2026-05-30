Il Viareggio in Sardegna per giocarsi la serie D

Il Viareggio calcio è partito venerdì sera in traghetto per la Sardegna, dove domenica pomeriggio alle 16 allo stadio " Salvatore Zichina" giocherà la gara di ritorno della semifinale nazionale di Eccellenza con l'Ilvamaddalena dopo l'1-1 di domenica allo stadio dei Pini.

Ricordiamo come da regolamento che non valgono i gol doppi, quindi in caso di parità al 90′ verranno disputati due tempi supplementari da 15′ ciascuno e se la situazione rimarrà tale verranno calciati i rigori per decidere chi approderà alla finale per la serie D.Le zebre oltre che recuperare l’allenatore Lorenzo Fiale in panchina dopo la squalifica,riavrà in difesa Luca Bertacca anche lui appiedato dal giudice sportivo, quindi Lollo tornerà a centrocampo. In settimana c’è stato un ulteriore passo in avanti per il recupero di Brondi che giocò uno spezzone di gara all’andata, mentre invece Ivani non ha recuperano per il problema muscolare. Il tecnico bianconero si aspetta una partita dura.

Sabato la squadra ha effettuato un allenamento di rifinitura in Sardegna.

Il Viareggio è seguito da un gruppo di tifosi, malgrado sia una trasferta non semplice dal punto di vista organizzativo.