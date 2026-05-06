Incendi, in Toscana i Vigili del Fuoco non possono coordinare gli interventi aerei

TOSCANA - I Vigili del Fuoco in Toscana non possono coordinare l'intervento dei mezzi aerei sugli incendi, come quelli del Monte Faeta. Questo perché la Regione non ha ancora attivato il corso di aggiornamento previsto dal regolamento toscano.

Lo denuncia Nicola Todaro, segretario provinciale del sindacato autonomo Conapo, che sottolinea come lasciare inutilizzate professionalità già formate, a fronte di carenze operative, rappresenta una scelta incomprensibile e potenzialmente pericolosa.

Nell’incendio sul Monte Faeta si è trattato di coordinare l’intervento contemporaneo di 6 mezzi aerei, e l’onere è caduto completamente sulla spalle del personale della Regione.

Non si tratta di rivendicare ruoli, conclude il sindacato, ma di assicurare interventi più sicuri, efficienti e tempestivi.