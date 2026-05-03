Le Mura Spring chiude la serie playoff (2-0) e va in finale

BASKET B DONNE - Vittoria importante per le ragazze del Greenlucca che permette loro di chiudere il primo turno della serie playoff sul 2-0 e di accedere a quella che sarà una vera e propria finale per la scalata alla serie A2. Partono meglio le padrone di casa, con la prolificità delle straniere, ma senza dare mai l'idea di poter allungare, poi il ritorno delle ospiti che controllano la gara fino alla fine.

Si riparte con Lucca avanti 1 a 0 nella serie e le padrone di casa in completo giallo obbligate a cercare la vittoria per andare alla bella. Ed in effetti la partenza della squadra di coach Biancani è convincente un pò com’era accaduto sette giorni fa al Palatagliate. De Kock è brava e costituisce un pericolo per la difesa biancorossa che non riesce ad arginarne lo spunto. Ala fine ne metterà a referto 24 di punti abbinati a tanta sostanza. Le Mura Spring però è compagine consapevole dei propri mezzi e gioca una partita di assoluta maturità nonostante le assenze di elementi quali Evangelista e Bona che di fatto sguarnisce il reparto delle lunghe. Il primo-quarto è di discreta sofferenza con il Golfo che chiude avanti 16 a 13. Nulla di compromesso nè tantomeno di che preoccuparsi visto che Ceccarini, Dianda e Chiti (tutte e tre in doppia cifra) prendono in pugno, meglio sarebbe dire in mano, la situazione e all’intervallo lungo sul 23 a 33 le cose sono già sistemate. Tutto è apparecchiato per la seconda parte del match dove Michelotti & C. gestiscono la gara da grande squadra. Piombino ci mette generosità e cuore ma non riesce più a scendere sotto i -10. Finisce 57 a 67 che significa il 2 a 0 e la serie in saccoccia. O meglio la semifinale del girone che sappiamo è una finale. Ancora da definire l’avversario ma la cosa più importante è che ci saranno due settimane di tempo (si tornerà in campo sabato 16 maggio al Palatagliate) per preparare la prossima sfida e magari vedere se qualcuna delle assenti può tornare a dare un mano. Insomma, da sabato sera il Friuli è più vicino.