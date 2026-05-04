Maltempo, scatta l’allerta arancione nelle zone colpite dall’incendio

LUCCA - In sostanza, la situazione di rischio arancione è indicata soprattutto per le zone dei Comuni di Lucca, Massarosa e San Giuliano Terme interessate dagli incendi boschivi dei giorni scorsi. Per il resto della Toscana centro-settentrionale l’avviso di allerta è di livello giallo.

Il Centro Funzionale Regionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico per le zone della Toscana S2 (Serchio Lucca) e S3 (Serchio costa) dalle 7 alle 23:59 di domani (5 maggio). Nel bollettino di sintesi delle criticità è specificato: “criticità arancione: limitatamente alle zone interessate dai recenti eventi di incendio boschivo, in considerazione della situazione di contingente fragilità del territorio, risulta più elevato il rischio di dissesti di versante”.

In sostanza la situazione di rischio arancione è indicata soprattutto per le zone dei Comuni di Lucca, Massarosa e San Giuliano Terme interessate dagli incendi boschivi dei giorni scorsi. Per il resto della Toscana centro-settentrionale l’avviso di allerta è di livello giallo.

Le previsioni meteo prevedono per domani, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Cumulati medi intorno ai 40-60 mm sulle zone di nord-ovest, 30-40 mm sul Valdarno medio e inferiore, 20-30 mm altrove. Cumulati massimi fino a 100-120 mm o localmente superiori sulle zone settentrionali della Toscana; possibili temporali sparsi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/allertameteo​.