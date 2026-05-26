Medici di famiglia: a Capannori in servizio la dottoressa Iannotti

CAPANNORI - A Capannori, a partire dal prossimo 1 giugno, entrerà in servizio come medica di famiglia la dottoressa Viviana Iannotti, che avrà il proprio ambulatorio in via del Popolo 25/A.

L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: il portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/; il portale Open Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; inviando una richiesta per mail; utilizzando il modulo on-line. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.