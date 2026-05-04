Monte Faeta, stato di emergenza regionale e allerta arancione per le aree bruciate

LUCCA - Il presidente della Toscana Eugenio Giani firma il provvedimento e apre la strada alla richiesta di calamità nazionale. Intanto continuano bonifica e messa in sicurezza, mentre per martedì, a causa delle forti piogge previste, scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone colpite dall’incendio. Partita anche la campagna regionale per reclutare nuovi volontari antincendio

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per le conseguenze del rogo sul monte Faeta. E il provvedimento apre la strada alla richiesta dello stato di calamità nazionale.

A quasi una settimana di distanza dallo scoppio dell’incendio, partito da un abbruciamento sfuggito al controllo martedì 28 aprile nella zona di San Pantaleone, sopra Santa Maria del Giudice, continuano le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Quanto alle piogge in arrivo, sono un’arma a doppio taglio. Da un lato potrebbero spegnere definitivamente gli ultimi focolai e scongiurare eventuali riprese delle fiamme, ma dall’altro hanno spinto la Regione a emettere un allarme arancione per rischio idrogeologico. Quel territorio è ora infatti estremamente fragile e, con piogge intense come quelle previste, i versanti potrebbero essere molto più esposti ai movimenti franosi e al dissesto.

L’incendio ha devastato 720 ettari di bosco, una superficie superiore a 1.000 campi da calcio. E in provincia di Pisa ha distrutto una casa e danneggiato altri immobili. Allo spegnimento delle fiamme e alla bonifica hanno lavorato oltre 900 persone, di cui circa 700 volontari dell’AIB, l’Antincendio boschivo regionale. Che da oggi cerca forze nuove: è stata infatti lanciata una campagna di reclutamento, con particolare attenzione ai giovani tra i 17 ed i 30 anni.

Ora il fascicolo è in Procura e le indagini si concentrano sulla ricostruzione di quanto accaduto nell’abbruciamento dei residui vegetali di un oliveto, con falò troppo vicini al bosco e una sorveglianza che, secondo gli inquirenti, sarebbe mancata. Ma si apre anche la questione ambientale, con gli interventi che saranno necessari per “curare” un territorio che ha subito dal fuoco una ferita profonda.