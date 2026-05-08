Museo Mitoraj, c’è la data: “apertura al pubblico il 6 giugno”

Lo annuncia ufficialmente la Fondazione, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane

A seguire la nota della Fondazione Museo Igor Mitoraj con l’annuncio della data di apertura:

La Fondazione Museo Igor Mitoraj, che ha come soci fondatori il Comune di Pietrasanta, la Regione Toscana e il Ministero della Cultura, annuncia l’apertura al pubblico del Museo Mitoraj a Pietrasanta, prevista per il 6 giugno 2026. Il nuovo museo si configura come un polo dedicato all’arte contemporanea, destinato a inserirsi nel panorama culturale italiano e internazionale. Il Museo promuove una programmazione orientata alla ricerca e alla sperimentazione, con l’obiettivo di attivare un dialogo tra linguaggi artistici e contribuire alla riflessione sul presente. La sua apertura si inserisce nel contesto toscano, da sempre crocevia di produzione artistica, rispondendo alla crescente esigenza di spazi dedicati all’arte e al suo valore culturale e sociale. Dedicato a Igor Mitoraj, il Museo ne valorizza il profondo legame con Pietrasanta, città che ha rappresentato per l’artista un luogo fondamentale di lavoro e ispirazione, configurandosi come luogo di memoria, continuità e ricerca.