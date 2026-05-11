NB Altopascio, una salvezza meritata e strappata col cuore

BASKET C DONNE - Salvarsi soffrendo ma sfoderando fino all'ultimo pallone giocabile e all'ennesimo canestro possibile la voglia di evitare una retrocessione amara, amarissima. Il NB Altopascio ce l'ha fatta ad evitare la discesa di categoria e anche il prossimo anno giocherà nella serie C femminile. Ma quanta sofferenza per le rosablù di coach Stefanini che piegano 52-44 un irriducibile Chimenti Livorno nella bolgia del PalaBox.

La serata è calda, la partita ancor di più. Lo conferma la cronaca di una gara che va avanti a strappi con punteggio alterno, ora a favore delle padrone di casa e in altri momenti appannaggio delle ospiti. Inizio al fulmicotone da ambo le parti: a metà primo quarto siamo già sul 10 pari poi le difese si registrano e prendono le classiche contromisure. Il punteggio si abbassa drasticamente tanto che alla fine del primo-quarto siamo sul 15 a 13. Nel secondo parziale parte meglio Altopascio che controlla fino alla sirena dell’intervallo lungo. Tuttavia il vantaggio delle altopascesi (27-21) non è di quelli rassicuranti che fanno dormire sonni tranquilli. Qui c’è poco da dormire ed invece nel terzo/quarto le rosablù si addormentano davvero e giocano (si fa per dire) un periodo davvero brutto realizzando un solo canestro dal campo in 10′. Preoccupante con lo spettro della retrocessione dietro l’angolo. In meno di 3′ vengono raggiunte sul 29-29, per poi chiudere sotto sul 34-37. Cambia tutto di nuovo all’inizio ultimo quarto, adesso le ragazze di casa segnano con continuità e producono un break di 10-0 (44-37) al quinto minuto. Controbreak delle ospiti che si rifanno sotto fino al -1, ma la reazione non si fa attendere e grazie ad una buona difesa e ad una serie di liberi per falli sistematici si chiude sul 52-44. E’ festa grande per una salvezza sofferta ma meritata sia per quanto visto nella serie playout che nel resto della stagione.