Occhio al sindaco, il confronto si “scalda” su Pucciniano e Carnevale

Viareggio - La sala Butterfly del Principe di Piemonte ha ospitato il dibattito organizzato da NoiTV tra gli aspiranti alla carica di primo cittadino di Viareggio. Che si sono “scaldati” parlando delle due grandi manifestazioni della città

Si sono misurati sui temi chiave di questa campagna elettorale – sicurezza, spiagge libere attrezzate, via del mare, e questione abitativa – ma a scaldare davvero il dibattito è stato il futuro delle due grandi manifestazioni della città. Sì perché venerdì sera, ospiti di NoiTV per “Occhio al sindaco – Il Confronto” condotto da Cinzia Chiappini, i sei aspiranti alla carica di primo cittadino hanno ingaggiato un vero e proprio botta e risposta, su Carnevale e Festival Pucciniano. Ma anche il progetto sul ritorno di Europa Cinema ha sollevato qualche polemica.

“Occhio al sindaco – Il confronto” è disponibile on demand su https://www.noitv.it/programmi/occhio-al-sindaco-viareggio-2026-il-confronto-15-05-2026/