Politeama, Giani: “La regione può dare un contributo economico”

Viareggio - Il governatore si fa attendere un paio d'ore ma quando arriva a Viareggio per Federica Maineri "promette" il sostegno dell’amministrazione toscana al recupero del Politeama. Il Pd fa quadrato attorno alla sua candidata sindaca, punta sul lavoro di squadra e segna il cambio di rotta rispetto all’amministrazione uscente
Il trasferimento della sede dell’Autorità Portuale nell’edificio del Politeama è la mossa che permetterà alla Regione Toscana di compartecipare al finanziamento della ristrutturazione del teatro. E’ la strategia messa a punto in casa Pd per trasformare in realtà l’impegno della candidata sindaca Federica Maineri a riaprire alla città le porte dell’immobile
Il Pd punta dunque sul lavoro di squadra, in una sinergia che dalla Regione passa per Viareggio e arriva ai comuni limitrofi. Anche per intercettare le risorse europee cosa che impone, secondo Maineri, l’apertura in municipio di un ufficio dedicato proprio ai bandi europei
Una vocazione alla collegialità che nelle intenzioni del Pd vuole anche segnare un netto cambio di rotta rispetto alla linea dell’amministrazione uscente