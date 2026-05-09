Teatro Scuola, in partenza l’edizione 2026 dedicata alla Pace

BAGNI DI LUCCA - La sala consiliare del Municipio di Bagni di Lucca ha ospitato la presentazione della XXXIII Edizione di Teatro Scuola di Bagni di Lucca, una delle rassegne teatrali dedicate alla scuola più importanti a livello nazionale, che propone i lavori teatrali realizzati nelle scuole di tutti i livelli di istruzione.

La manifestazione prenderà il via il 15 Maggio prossimo alla presenza tra le altre autorità anche del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, proprio a sottolineare l’importanza dell’iniziativa in particolare per Bagni di Lucca.

Il teatro e la scuola sono un binomio imprescindibile se fatto da persone qualificate come ha sottolineato Silvia Granucci dell’Ufficio Territoriale scolastico.

La manifestazione, sostenuta da Comune e Fondazione Cassa di Risparmio oltre che da altri importanti patrocini, da alcuni anni vede Michela Innocenti alla direzione artistica e operativa della la rassegna che quest’anno è dedicata al tema della Pace .

Come ogni anno sarà il teatro accademico ad ospitare la rassegna che terminerà con gli spettacoli il 30 maggio mentre il 7 giugno ci sarà la cerimonia di premiazione.