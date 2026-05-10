Temporali, vento e mareggiate: allerta gialla su tutta la provincia di Lucca

Temporali, vento e mareggiate: allerta gialla su tutta la provincia di Lucca

Cronaca
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di Redazione

PROVINCIA DI LUCCA - Interessata tutta la Toscana Nord Ovest per l'interna giornata di lunedì 11 maggio

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per la giornata di lunedì 11 maggio su tutta la Toscana Nord Ovest, con validità dalle 7 alle 16 per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalle 12 a mezzanotte per il rischio vento e dalle 18 a mezzanotte per il rischio mareggiate.

 