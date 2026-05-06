Torna Lucca in Mente, a Villa Bottini e su NoiTv

Dal 18 al 24 maggio, torna a Villa Bottini “Lucca in Mente”, il festival dedicato al mondo del cervello, delle emozioni primarie e delle neuroscienze, organizzato dalla Fondazione Brf con il contributo del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Regione Toscana.

Ad illustrare i contenuti delle sette giornate del Festival sono stati i direttori artistici Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Il titolo di questa edizione è “Eccezioni. Imparare dall’errore”.

Confermato anche quest’anno il concorso, destinato alle scuole, uno dei momenti più toccanti ed emozionanti dell’intera manifestazione.

Ad aprire la rassegna lunedì 18 maggio sarà il giornalista e inviato di guerra Andrea Sceresini che ha raccontato il conflitto in Ucraina e la spedizione della Sumud Flottilla. Gli incontri saranno riproposti a giugno su NoiTv.