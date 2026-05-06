Tpl, affidato a Scia-Santini Viaggi il “lotto debole” della provincia di Lucca

PROVINCIA - E' stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese “SCIA-Santini Viaggi” il servizio di trasporto pubblico nel cosiddetto “lotto debole provinciale”, ovvero le aree collinari e montane della provincia. Lo ha annunciato l'amministrazione provinciale.

Il nuovo concessionario vanta ha un’esperienza pluriennale nel settore dei trasporti nel nord della Sardegna, nell’ambito dei servizi sostitutivi ferroviari a livello nazionale e nei trasporti turistici grazie all’operatore locale Santini Viaggi di Castelnuovo Garfagnana.

Fra le novità che saranno introdotte dal nuovo concessionario ci sono le corse flessibili, ovvero le corse attivate direttamente su richiesta dell’utente. Un modello che mira ad abbattere gli sprechi e garantire il diritto alla mobilità anche nelle frazioni più isolate e rimaste fuori dalla rete dei servizi programmati.

Previsto anche l’addio al biglietto cartaceo, anche se nel primo periodo saranno comunque attivi dei punti vendita dislocati sul territorio.

La nuova gestione prenderà ufficialmente il via entro giugno e prevede una durata contrattuale di oltre 6 anni, con un valore della concessione di oltre 51 milioni di euro includendo anche le opzioni di proroga.