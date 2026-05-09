Viareggio-Zenith Prato: ad Agliana la finale playoff per il sogno Serie D

ECCELLENZA - Domenica alle 15:00, lo stadio "Bellucci" di Agliana sarà il teatro della finale playoff del girone A di Eccellenza Toscana. Il Viareggio, nonostante una pesante emergenza infortuni che costringerà mister Lorenzo Fiale a rinunciare a sei pedine fondamentali, cerca l’impresa contro lo Zenith Prato dell’ex Caggianese.

Il Viareggio è pronto per giocarsi domenica pomeriggio alle 15 sul “neutro” del “Bellucci” di Agliana la finale play off del girone A di Eccellenza Toscana contro lo Zenith Prato. I bianconeri di Lorenzo Fiale, che saranno seguiti da un buon numero di tifosi, lamentano le assenze di Videtta,D’Alessandro,Giannotti, Ivani,Brondi e Sforzi ha lavorato a parte tutta la settimana. I pratesi dell’ex Caggianese, hanno in dubbio la punta Del Pela. La probabile formazione con il 3-5-2 è Nucci in porta,Romanelli,Bertacca,Danovaro in difesa,Purro,Lollo,Gabrielli, Tieu Kapieu,Bertelli centrocampo, Kthella e Pegollo in attacco.

Il responsabile dell’area tecnica, Alberto Reccolani ha visto la semifinale tra lo Zenith Prato e lo Sporting Cecina.