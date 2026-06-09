Accordo tra Regione e MIMIT: al via progetto pilota per azzerare il digital-divide

FIRENZE - Intesa sottoscritta in occasione dell’evento della Regione “Toscana Futuro Digitale”. Giani: “Nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno"

Ha l’obiettivo di garantire il diritto alla connettività anche nei territori più complessi della Toscana, come alcuni comuni della Valle del Serchio, il Memorandum d’Intesa firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal Presidente della Regione, Eugenio Giani, per il via libera al “Progetto Pilota per il miglioramento della connettività radiomobile nei territori della Toscana diffusa”. L’accordo, siglato durante la seconda giornata di “Toscana Futuro Digitale” a Firenze, avrà una durata di cinque anni, e prevede la realizzazione di infrastrutture passive pubbliche da parte della Regione Toscana, da mettere poi a disposizione degli operatori nelle cosiddette aree a “fallimento di mercato”, dove i privati non avrebbero convenienza a investire autonomamente.

“Oggi compiamo un passo importante per il futuro digitale della Toscana e del nostro Paese”, ha dichiarato il Ministro Urso. “La firma del Memorandum d’Intesa – ha aggiunto – rappresenta una scelta strategica con cui rafforziamo la collaborazione tra istituzioni per realizzare infrastrutture pubbliche a supporto degli operatori di telecomunicazioni nelle aree ancora prive di adeguata copertura”. “Il nostro obiettivo è chiaro: ridurre i divari territoriali e rafforzare la presenza delle reti fisse e mobili a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione”, ha concluso.

“Questa intesa fa da apertura ad una serie di iniziative che ci vedranno collaborare con il Ministero su vari fronti per garantire effettivamente il diritto alla connettività di cittadini e imprese nella Toscana diffusa”, ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno e siamo disposti a continuare a stanziare nostre risorse”, ha proseguito Giani spiegando: “Abbiamo già avviato il piano di lavoro dei prossimi anni e ricevuto riscontri importanti dai Comuni toscani: 12 enti hanno dato la loro disponibilità ad ospitare sui loro territori 26 tralicci e 3 di questi comuni sono già coinvolti in due progetti pilota dove i lavori sono in corso”. “In questa occasione – ha concluso il presidente Giani – rinnovo agli operatori di telecomunicazioni l’invito a fare la propria parte, non guardando soltanto al profitto e ai propri investimenti ma anche alla tutela di diritti fondamentali per la popolazione e le imprese”.