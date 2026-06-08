Addio ex Greppia: quasi completata la demolizione

FORTE DEI MARMI - Restano solo pochi tratti di muro da buttare giù e le macerie da sgomberare prima che dell'ex ristorante non resti che il ricordo dei fortemarmini. Pronti a partire a fine estate i lavori per realizzare al suo posto la nuova piazza al lato della Chiesa di Sant'Ermete, che offrirà uno spazio più ampio per le cerimonie, un giardino verticale e due posti auto per disabili.

Dell’immobile in cui si trovava l’ex ristorante La Greppia, a Forte dei Marmi, ormai non restano che le macerie. I lavori di demolizione sono infatti prossimi alla, fine, con solo pochi, piccoli tratti di muro sul lato che volge verso la via Provinciale momentaneamente scampati alla ruspa. Al suo posto verrà realizzata una piazza pedonale e prevalentemente verde che collegherà la via Provinciale a via Risorgimento, con un ingresso laterale alla chiesa dotato di una rampa, due posti auto per disabili e anche la possibilità di farvi accedere i mezzi autorizzati per matrimoni e funerali.

Un progetto dalla storia travagliata, passato da un’iter complesso e articolato in più tappe, che ha visto il Comune vincere diversi ricorsi riguardanti non solo l’ipotetica storicità dell’ex ristorante, ma anche la bontà dei provvedimenti adottati dall’amministrazione per l’esproprio e la demolizione dell’edificio. L’ultimo passaggio di questo percorso, la sentenza del TAR della Toscana che, bocciando i ricorsi della società Roseto, ha sbloccato definitivamente i lavori, è arrivato solo all’inizio del marzo 2026.