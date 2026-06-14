Al “Toscana” è confermata Quarrata; Bartoli testimonial

CICLISMO - Sarà la stupenda Rocca di Castruccio a tenere a battesimo la seconda tappa della 30esima edizione del Giro della Toscana Internazionale f.le di ciclismo, la prima in linea dopo la cronometro individuale di Chiesina U.se. Apparentemente adatta alle ruote veloci, la Serravalle Pistoiese-Quarrata (km 112) presenta non poche insidie grazie ad un percorso piatto, è vero, ma anche molto tecnico.

La partenza è di quelle “da cartolina” con la presentazione delle squadre e lo start ufficioso sotto le torri di Castruccio a Serravalle P.se poi, dopo un breve trasferimento, il via ufficiale dalla sottostante provinciale “lucchese”, nei pressi del distributore Ala Carburanti. Altra pedalata ad alta velocità e poi ecco il primo impegnativo circuito (Cantagrillo-Casalguidi da ripetersi 4 volte) sulle strade dell’indimenticabile Franco Ballerini; davanti al murale a lui dedicato ci sarà anche il traguardo “Michela” che regala preziosi secondi per la classifica generale. Qualche altro km di avvicinamento al traguardo e quindi circuito finale di 5 giri intorno alla Città del Mobile, passando per la frazione di Vignole dov’è posto un traguardo volante. Infine l’arrivo in fondo a via Montalbano ad un passo dalla centralissima piazza della Resistenza. Il pedale racconta che lo scorso anno il successo andò alla 21enne britannica Emma Jeffers che regolò allo sprint il gruppo e conquistò anche la maglia rosa. Il “Toscana” è interamente dedicato all’indimenticabile Michela Fanini e a mamma Giulietta, rispettivamente figlia e moglie di patron Brunello Fanini. Ma c’è di più. Come è già accaduto nelle ultime edizioni con Moser e Chiappucci…quest’anno l’ospite d’onore sarà Michele Bartoli, considerato tra i migliori interpreti delle corse in linea di un giorno mentre “madrina” della manifestazione è stata incoronata Edita Pucinskaite, una delle più forti cicliste di tutto il mondo…due campioni che hanno fatto un pezzo di storia del ciclismo mondiale.