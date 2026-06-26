Al via la raccolta firme per riformare l’Edilizia Residenziale Pubblica toscana

VIAREGGIO - La proposta di legge di iniziativa popolare è stata presentata da Potere Al Popolo a Viareggio. Al centro l'istituzione di un unico ente pubblico regionale per la gestione degli alloggi ERP in tutta la Toscana, ma anche diverse modifiche alla normativa riguardante le case popolari. Nelle prossime settimane verranno organizzati banchetti, assemblee ed iniziative per raccogliere le sottoscrizioni

È partita venerdì dalla sala della Lega dei Maestri d’Ascia e Calafati, a Viareggio, la raccolta firme della proposta di legge presentata da Potere al Popolo per affrontare l’emergenza abitativa. L’obbiettivo è riformare il sistema regionale dell’Edilizia Residenziale Pubblica, affidandolo ad un nuovo soggetto completamente pubblico, nato dall’accorpamento delle attuali aziende ERP. Secondo Potere al Popolo sarebbero infatti oltre 19mila le famiglie toscane che avrebbero diritto ad una casa popolare, che però non si trova, anche a causa dei quasi 5.000 alloggi ERP che necessitano di manutenzione per tornare utilizzabili.

Un obbiettivo chiaro, sintetizzato dallo slogan “Mai più persone senza casa, mai più case senza persone”

Oltre alla nascita dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Abitare (ARTA), la proposta di legge prevede l’istituzione di un Catasto regionale dello sfitto e di bandi ERP obbligatori ogni due anni, l’innalzamento della soglia ISEE per l’accesso alle case popolari a 27mila euro e l’eliminazione delle norme che precludono l’accesso agli alloggi ERP per chi ha occupato un immobile e chi ha precedenti penali già scontati.