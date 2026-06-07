Avbelj firma vincente al Due Valli; CIAR, una poltrona per tre

MOTORI - Il pilota sloveno conquista la sua prima vittoria assoluta sulla Skoda Fabia Rally2 nel terzo atto del campionato al Rally Due Valli, grazie a sei scratch su 13 PS. Secondo Crugnola che torna leader del CIAR Sparco per mezzo punto su Daprà, terzo sul podio scaligero. Tris di Nucita nel CIR Promozione. Vittoria nel Due Ruote Motrici per Di Pietro, in Rally3 per Lichtenegger, in Rally5 per Nicelli. Carra si conferma nel Femminile.

La cercava da tempo, dopo i due titoli Promozione, gli errori e 22 due gare sempre al limite, dopo aver dimostrato ampiamente di poter essere un grande del rallismo italiano e…finalmente è arrivata. Bostjan Avbelj navigato da Damijan Andrejka ha conquistato il 44° Rally Due Valli la sua prima vittoria nel CIAR. Una stagione spettacolare in cui lo sloveno è ora la terza punta della stella tricolore, dopo tre gare che hanno incoronato ogni volta un nuovo vincitore. Questo dato, con 3 vincitori, incredibilmente non si ripeteva dal 2022, mentre l’ultimo pilota straniero ad imporsi nella classifica dell’Assoluto era stato addirittura un anno prima, l’indimenticabile Craig Breen. Piazza d’onore per Andrea Crugnola. Il quattro volte campione italiano, dopo un inizio ad alto ritmo in cui si è giocato la prima posizione, al sabato ha perso contatto dalla vetta, chiudendo in Piazza Brà con un ritardo di 14.2” da Avbelj. È stata comunque decisiva in ottica di campionato anche la Power Stage finale sul tratto “San Francesco”, sulla quale il pilota varesino ha fatto registrare il suo quarto scratch e ha strappato i 3 punti supplementari. Una spallata decisiva che ha permesso così al pluricampione di scavalcare Roberto Daprà nella classifica generale e tornare in testa al CIAR Sparco, per appena mezzo punto. Fatale la PS7 “San Francesco” per il trentino Roberto Daprà che in tale frangente ha definitivamente preso la leadership Avbelj. Lì infatti si sono fermate le possibilità di vittoria per il giovane alfiere ACI Team Italia su Skoda RS della Delta Rally navigato da Luca Guglielmetti e arrivato in Veneto da leader del tricolore. Il driver della Pintarally infatti nella prima giornata di gara aveva guidato divinamente, chiudendo il venerdì davanti a tutti con un pesante scratch in notturna. Sulla PS7 però si è girato, perdendo 20” e la chance di ottenere il bis dopo il successo alla Targa Florio. Ma Daprà c’è e tutti dovranno fare i conti con lui. Ai piedi del podio Fabio Andolfi con Marco Menchini, rigenerato dal cambio di vettura e dal ritorno sulla Skoda Fabia RS, tanto da riuscire a guadagnare due punti grazie al secondo tempo nella Power. La quinta posizione è valsa il terzo successo consecutivo nel Campionato Italiano Rally Promozione ad Andrea Nucita e Maurizio Messina, anche loro su Skoda gommata Hankook. Infine da segnalare l’amaro ritiro di Campedelli-Canton sulla Toyota Gr Yaris un’uscita di strada, accusata nel corso della decima prova speciale quando si trovava in quinta posizione assoluta, a quattro secondi dalla quarta piazza. Prossimo appuntamento con il CIAR dal 3 al 5 luglio all’ombra del Colosseo con il Roma Capitale.