Caldo record, conto alla rovescia: ecco quando arriverà il calo delle temperature

PROVINCIA DI LUCCA - Secondo il Consorzio Lamma il cambiamento dovrebbe arrivare tra mercoledì sera e giovedì. Aria fresca e possibilità di piogge

L’ondata di caldo record che sta colpendo Lucca e tutta la Toscana – con temperature ben oltre i 35 gradi e con notti tropicali – ha i giorni contati. A dirlo è il Consorzio Lamma, analizzando la situazione nei prossimi giorni. Il cambiamento dovrebbe arrivare la sera di mercoledì 1 luglio, quando sull’Italia è previsto l’arrivo di aria fredda, con le massime in sensibile diminuzione poi nella giornata di giovedì. Un calo termico che potrebbe essere accompagnato anche dalla pioggia.