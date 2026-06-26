A Lucca un piano contro il caldo. Pronto soccorso sotto osservazione

LUCCA - Il piano caldo pensato insieme alla Croce Verde. Lieve aumento degli accessi nei pronto soccorso dell'Asl Toscana Nord Ovest: "Non tutti però sono collegati al caldo di questo periodo"

Nessuna tregua dal caldo torrido che sta colpendo da giorni Lucca così come tutta la Toscana, mentre i numeri degli accessi nei pronto soccorso dell’Asl Toscana Nord Ovest segnano un aumento. Le temperature non accennano a diminuire, e sarà così almeno fino all’inizio della prossima settimana. Dall’azienda sanitaria fanno sapere che gli accessi nell’area hanno subito un lieve incremento, ma che non tutti sono collegati dal forte caldo di questo periodo.

Intanto a Lucca si cerca di far fronte alle temperature torride, con il nuovo piano caldo per anziani promosso da Comune e Croce Verde. La Sede centrale dell’associazione sarà messa a disposizione della cittadinanza, in particolare degli over-65 e delle persone in difficoltà. Non solo un rifugio climatico, ma anche un luogo per attività pomeridiane e incontri a tema, nell’ambito di favorire la socialità.

“Da anni la nostra Associazione promuove attività per persone sopra i 65 anni di attività, come le giornate presso il nostro stabilimento di Torre del Lago o lo sportello di ascolto – commenta Daniele Massimo Borella, Presidente della Croce Verde di Lucca – quest’anno abbiamo deciso di implementare il sostegno a questa fascia di popolazione, mettendo a disposizione la nostra Sede rinnovata di viale Castracani, che diventerà un vero e proprio rifugio climatico. Non solo: attraverso l’organizzazione di attività e di iniziative di varia natura, la nostra intenzione è quella di combattere la solitudine estiva e favorire l’interazione sociale e l’aggregazione. Gli studi ci dicono che esiste una correlazione tra le ondate di calore, l’aumento di mortalità e il grado di socializzazione nelle persone anziane. Si tratta di problemi ormai strutturali dell’epoca in cui viviamo, ai quali vogliamo offrire una soluzione che tenga conto dei vari bisogni della persona. Per tale motivo – conclude Borella – invito la cittadinanza a diffondere la notizia presso i propri conoscenti e a contattarci, per intervenire laddove c’è bisogno”.