Coppa Toscana U19, la Lucchese vince ai rigori e vola in semifinale

CALCIO - I rossoneri di mister Tempesti passano di rigore in casa del Cortona Camucia e staccano il pass per la semifinale di Coppa Toscana Under 19. Sabato prossimo i rossoneri saranno di nuovo di scena al Porta Elisa per affrontare l’Atletico Levane Leona e giocarsi l’accesso alla finale.

Cortona Camucia – Lucchese 0-0 (2-3 dcr)

CORTONA CAMUCIA: Mascia, Dieme Ampa, Tremori, Doroftei, Maglioni (85’ Rossi), Chiodini (77’ Cricco), Seck (90’ Monaldi), Dispoto, Barry (63’ Salvietti), Foudal, Senghore

A disp.: Paglioli, Novelli, Doti, Torresi, Bianconi All.: Suri Milan

LUCCHESE: Ennached, Cristofani (46’ Nannizzi), Sharka, Pagliai, Xeka, Bossini, Favre (90’ Ragghianti), Onu, Piroli (82’ Maccioni), Morisi, Sansaro. A disp.: De Notter, Taddei, Ulivi All.: Alessandro Tempesti

ARBITRO: Viola Dragoni di Siena

NOTE: ammoniti Doroftei e Cristofani

I rossoneri di mister Tempesti passano di rigore in casa del Cortona Camucia e staccano il pass per la semifinale di Coppa Toscana Under 19. In provincia di Arezzo la Lucchese Juniores arriva dopo il pareggio al Porta Elisa contro il Santa Maria che, complice la vittoria a Empoli all’andata, è valso il passaggio del turno. Cambia qualcosa mister Tempesti rispetto all’ultima uscita: Ragghianti non al top parte dalla panchina, al suo posto Piroli dal primo minuto. Non bastano 90 minuti per decretare la semifinalista. Dagli 11 metri Xeka, Sansaro e Ragghianti fanno valere la loro esperienza e, grazie anche alle parate di Ennached sui rigori avversari, certificano il passaggio del turno. Sabato prossimo i rossoneri saranno di nuovo di scena al Porta Elisa, nella “casa” della prima squadra, stavolta per affrontare un’altra aretina, l’Atletico Levane Leona per giocarsi l’accesso alla finale di coppa.